Exclusieve Duitse cabrio gestolen in Callantsoog

CALLANTSOOG - Van een Duitse toerist is op Eerste Kerstdag, of de dag ervoor, in Callantsoog een opzienbarende auto gestolen: een rode Daimler Chrysler (Dodge Viper) cabrio.

De politie vraagt om informatie over deze tweezitter en zoekt getuigen. De wagen is tussen dinsdag 15.00 uur en vanmiddag 14.00 uur gestolen vanaf de Abbestederweg in Callantsoog. Dat is bij een hotel in de buurt.