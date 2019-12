Haarlemse Dakar-droom komt uit: "Mooi om door de woestijn te rijden met zo'n wagen"

HAARLEM - Haarlemmer Marcel Vittali’s droom gaat in vervulling, hij mag namelijk meerijden met de beroemdste rally ter wereld: de Dakar Rally. "Dit is echt ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor. Ik wil nu, ik wil vandaag vertrekken. Desnoods laten ze mij de auto’s alvast wassen."

Dat hij ooit zelf deel zou nemen aan de rally was volledig uitgesloten. Marcel: "Ik zit niet in die wereld en zou niet weten hoe je daaraan kan deelnemen."

Het was afgelopen september toen vrouw Karen op het strand aan het werk was. "Ik zag zo’n Parijs Dakar-auto geparkeerd staan en er stond mij maar een ding te doen: weten van wie die auto was."

Niet veel later stond ze met de eigenaar Leon Jansen te praten. Hij zit in het Dakar Press Team en had misschien nog wel een plekje over. Een plekje voor Marcel. "Het is niet te bevatten dat ik mee mag rijden, ik kan het gewoon niet geloven!" Marcel zal voornamelijk de press-auto besturen, maar hij zal ook zelf video’s maken voor op social media.

Saoedi-Arabië

De Dakar Rally is een wedstrijd die sinds 1979 wordt gereden. Tot en met 2007 ging de race van Parijs naar Dakar, de hoofdstad van Senegal. In de drie weken durende rally zijn er drie verschillende klassen. Auto’s, vrachtauto’s en motoren proberen in zo min mogelijk tijd in Dakar aan te komen.

Van 2009 tot 2019 heeft de organisatie ervoor gekozen om te rally te verplaatsten naar Zuid-Amerika. Dit jaar is de wedstrijd voor het eerst in Saoedi-Arabië. Marcel zal op 1 januari richting het Arabische land afreizen. De eerste etappe start 5 januari.