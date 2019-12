ZWANENBURG - Een supermarkt aan de Dennenlaan in Zwanenburg is vanavond rond zeven uur overvallen.

Volgens het Haarlems Dagblad gaat het om de Albert Heijn.

De politie is via burgernet op zoek naar twee mannen, eentje van ongeveer 1.90 lang en eentje met een wat kleiner en steviger postuur. De politie waarschuwt dat mensen het tweetal niet zelf moeten benaderen maar 112 moeten bellen.

Of er buit is gemaakt bij de overval is niet duidelijk.