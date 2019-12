Werken met kerst: deze Noord-Hollanders houden de boel draaiende

NOORD-HOLLAND - Nét die bus slagroom vergeten voor het kerstdiner of nog even snel een vers stokbrood halen. In Midwoud kon er vanochtend nog driftig op los gewinkeld worden voor de laatste kerstinkopen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Tot 13.00 uur vanmiddag was de buurtsuper in Midwoud gewoon geopend. "Dit is nu het het derde jaar dat we open zijn. Het is ooit begonnen met de ontbijtjes die we rond brachten met de kerstman, dat was altijd heel gezellig. Sindsdien pakken we die paar uurtjes er even bij, en mensen die nog wat vergeten zijn kunnen mooi bij ons terecht", vertelt Hisse Brouwer, eigenaar van de supermarkt.

En daar zijn de klanten maar wat blij mee. "Ik moet eerlijk zeggen, ik zou zelf liever niet werken op eerste kerstdag maar ik vind het wel gezellig om even bij Hisse langs te gaan, hij is een bekende van ons", aldus een van de klanten. Terwijl ze in Midwoud driftig verder shoppen, wordt er in Zaandam nog hard gewerkt om er voor te zorgen dat iedereen op tijd thuis komt.

"Voor mij is het extra verdienen"

De Zaandamse pompbediende aan de Aris van Broekweg is er allerminst rouwig om dat hij met eerste kerstdag moet werken. "Ik vier geen kerst", vertelt hij. "Voor mij is het extra verdienen. Tweede kerstdag moet ik ook werken en ik vind het geweldig. De kerstdagen zijn voor mij feest omdat ik extra krijg."