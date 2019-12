Grote brand in bedrijfspand in Zaandam onder controle

ZAANDAM - De brand in een bedrijfspand aan de Zomerdijk in Zaandam is onder controle. Dat meldt de brandweer.

De brand is in een voertuig naast het pand ontstaan en daarna overgeslagen. Op foto's is te zien dat er veel schade is ontstaan aan het gebouw.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De rook in de buurt neemt wel weer af.

Er zijn geen slachtoffers gevallen.