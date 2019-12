VIDEO: Zeldzame op strand gevonden papegaaiduiker maakt het goed: "Flinke bijter geworden"

BERGEN - Het gaat goed met de bijzondere papegaaiduiker die twee weken geleden werd gevonden op het strand bij Bergen. Dat laat vogelasiel De Paddestoel weten. Het dier is inmiddels naar een speciale vogelopvang in Den Haag gebracht.

"Het gaat goed! Van zwakjes en 254 gram bij binnenkomst is hij veranderd in een stevige bijtmachine van 390 gram! Gisteren is hij gewassen en komende dagen zullen we gaan zien hoe hij het op het bad gaat doen", aldus Vogelopvang de Wulp uit Den Haag op Facebook.