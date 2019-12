Nog iets vergeten? Steeds meer winkels open op Eerste Kerstdag

Uit een rondgang van vakblad Distrifood blijkt vandaag een derde van de winkels hun deuren opent voor de consument. Vorig jaar was dat nog maar een kwart. Ook rijden er meer bezorgdiensten dan eerder.

Albert Heijn

Volgens de NOS heeft met name de Albert Heijn een grote stap gemaakt om vandaag nog wat boodschappen in te slaan. Vorig jaar waren er nog maar 180 winkels in heel Nederland open. Dit jaar is dat flink opgeschroefd naar liefst 500 filialen. Een woordvoerder laat weten dat dat ook te maken heeft met het beleid van gemeenten. "Die bepalen de openingstijden, en dat is voor ons leidend. Als we open kunnen blijven, dan doen we dat."

Volgens Openingstijden.nl zijn de winkels vooral in grote steden gewoon open. Volgens de site opent 70 procent van de supermarkten vandaag de deuren. Maar ook buiten de grotere steden groeit het aantal geopende winkels, valt te lezen in het AD.

Coop en Deen doen niet mee

Niet alle winkels doen mee aan de trend. Bij de Coop blijven er sinds dit jaar juist meer winkels dicht en ook bij Deen kun je vandaag niet terecht voor de snelle boodschap.