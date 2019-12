HAARLEM - Een 79-jarige vrouw uit Haarlem is gisteren beroofd door twee vrouwen op de Europaweg.

De bejaarde vrouw had net geld gepind en was op weg naar huis. Ter hoogte van de Italiëlaan werd ze ineens belaagd door twee vrouwen: zij eisten het geld dat de vrouw net had gepind. De twee gingen er daarna vandoor.

De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen op het nummer 0900-8844