Ouders van overleden Jaxx zijn heel blij met herinneringsvideo van hun zoontje

"Ik kan niet beschrijven wat deze video voor mij betekent," zegt Dee Brouwer. Zijn zoon Jaxx overleed toen hij slechts zes weken oud was door een hartafwijking. "Als iemand mij tien miljoen euro biedt in ruil voor de video, zou ik weigeren. Die beelden zijn voor mij onbetaalbaar."

Videomaker Amarens Bas werkt als vrijwilliger voor Stichting Living Memories. "Het is fijn om op deze manier iets te kunnen betekenen voor ouders in een moeilijke situatie." Een week voor het overlijden van Jaxx kwam ze langs om te filmen. "Ik overleg dan eerst wat de wensen van de ouders zijn en ga dan zo stilletjes mogelijk aan het werk."

Dankbaar

Voor NH Nieuws gaat ze terug naar de ouders van Jaxx. "Normaal gesproken kom ik na het filmen niet meer bij ouders thuis, dus het is erg bijzonder om Roos en Dee te ontmoeten," vertelt ze. Samen kijken ze de video terug. "We zijn je echt heel erg dankbaar," zegt Roos tegen haar. "Deze beelden betekenen alles voor ons."

In de video hieronder vertelt Amarens hoe zij als videomaker te werk gaat. "Een kind verliezen is natuurlijk het ergste wat je als ouders kan overkomen, maar dat gevoel probeer ik uit te schakelen als ik aan het werk ga. Want het is vooral erg mooi om zo'n 'living memory' te mogen maken."

(Tekst loopt door onder video.)