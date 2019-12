Bijzondere erehaag van tientallen honden bij uitvaart doodgestoken Tom (64)

HOOFDDORP - De 64-jarige Tom, die vorige week maandag werd doodgestoken terwijl hij aan het pinnen was, is vandaag gecremeerd. Bij de uitvaart van de hondenliefhebber vormden tientallen viervoeters een er ehaag.

Het is ruim een week nadat Tom werd beroofd toen hij met zijn vrouw ging pinnen bij winkelcentrum Toolenburg in zijn woonplaats Hoofddorp. Er ontstond een worsteling, waarbij de zestiger werd neergestoken en hij overleed ter plekke. De politie hield twee 15-jarige jongens aan.

Na de dramatische gebeurtenis herdachten honderden Hoofddorpers hem met een indrukwekkende lichtjestocht.

De lichtjestocht was een initiatief van onder andere predikant Coen Wessel, die de dag zijn dood al boemen neerlegde bij het plaats delict. Voordat de lichtjestocht begon, kondigde hij twee minuten stilte aan. "We moeten stilstaan bij wat er hier is gebeurd, en we zijn ook stil om te denken aan de familie van het slachtoffer en om met hen mee te leven."