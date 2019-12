Fijne feestdagen! Populaire dakloze Ionel krijgt kerstpakket van supermarktpersoneel

SANTPOORT-NOORD De 29-jarige dakloze Lonel heeft van de supermarkt Dekamarkt in Santpoort-Noord, waar hij altijd straatnieuws verkoopt, een kerstpakket gekregen. "Met eten en drinken. Er zit heel veel in."

Dat zegt de Roemeen tegen NH Nieuws. "Goeie mensen helpen mij met een leuk, groot kerstpakket."

Alle vaste klanten van de supermarkt aan de Hagelingerweg kennen de vriendelijke man zonder vaste woonplek, die met een enthousiast welkom keer op keer de klanten met een glimlach naar binnen laat gaan.

En inderdaad: sommige kopen de krant straatnieuws of geven hem gewoon wat geld. Andere maken een kort, gezellig praatje. Om de vriendelijke straatnieuwsverkoper kan eigenlijk niemand heen.

Twee kinderen

"Ik ben nu twaalf jaar in Nederland", legt Ionel uit. "Ik heb twee kinderen die wonen in Moldavië. Die kan ik hopelijk snel weer zien." Door een maagoperatie kan Ionel nu niet werken. De dokter heeft hem gezegd dat hij over een half jaar weer vol aan de slag kan. "Dan kan ik beter dit doen dan niks. Ik doe dit om te leven, anders heb ik niks."

Ionel slaapt bij de daklozenopvang in Haarlem. Dankzij de gulle giften van de vaste klanten en het kerstpakket heeft ook hij nu een zalige kerst. In januari hoopt hij genoeg geld te hebben om zijn kinderen te bezoeken.