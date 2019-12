Lichtje voor joodse Loesje (5): "Ik krijg het er koud van als ik voor haar grafje sta"

Ze werd op het laatste moment gevraagd om vooral het grafje van de 5-jarige Loesje Pinto op de begraafplaats van Nieuwe Niedorp niet te vergeten. "Ik krijg het er koud van als ik voor haar graf sta", zegt de Wieringerwerfse. Loesje zat ondergedoken, werd verraden en kwam in 1944 om in concentratiekamp Auschwitz. "Ik vind het ingrijpend. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen en het huis uit, maar voor de andere moeders had dit hun eigen kind kunnen zijn."

Van de Bovenkamp begon om 15.00 uur in Wieringerwerf en ging van daar naar het Wagenpad waar een vliegtuig zich in de oorlog in de grond had geboord. Vervolgens waren achtereenvolgend de begraafplaatsen in Nieuwe Niedorp, Winkel, Kolhorn, Wieringerwaard en Anna Paulowna aan de beurt. Ook is ze nog langs Westerland gegaan.