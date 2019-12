De Bergense zangeres Maan is alleen met kerst: "Toon en ik zijn niet meer samen"

Dit schrijft de 22-jarige zangeres op haar Instagram. Maan (de Steenwinkel, zoals ze voluit heet) had sinds begin 2018 een relatie met de deejay uit Utrecht. "Er is geen sensatie, niks heftigs. Ik schrijf deze woorden met pijn in mijn hart."

Dankbaar

Ze zegt de afgelopen jaren de mooiste tijd in de liefde te hebben ervaren met Tony. "We hebben zoveel van elkaar geleerd en zijn samen gegroeid naar iets wat we nog niet kenden. We brachten beiden iets bij elkaar naar boven wat ons als persoon heeft verrijkt. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor en zal ik altijd blijven koesteren. Toch is het voor nu beter zo."