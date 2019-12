Kanjers Sofie (10) en Jesse (11) vragen met zomerse korte broek aandacht voor ALS

ASSENDELFT - Ondanks de regen en de kou lopen Sofie (10) en Jesse (11) gewoon in een korte broek. Ze trekken behoorlijk de aandacht in de buurt en dat is precies de bedoeling, want de twee zamelen geld in voor mensen met de ziekte ALS.

"Vroeger konden we veel meer praten met haar, maar dat is nu wel minder", laat de 11-jarige Sofie weten. De oma van de jonge Assendelftse leidt aan de ziekte ALS en dat was voor Sofie een reden om in actie te komen.

2100 euro!

Haar maatje Jesse zag Sofie in korte broek en bedacht zich geen moment. "Ik dacht: ik ga dat ook doen!" Sindsdien lopen de twee met weer en wind door het dorp in korte broek. De actie loopt goed want ze hebben al ruim 2100 euro opgehaald voor onderzoek naar de ziekte.

Wie nog wil doneren moet snel zijn, want de actie loopt nog tot het einde van het jaar. Dan gaat de lange broek weer aan, want eigenlijk is een korte broek in december best koud.