De huiskamer van Volendammer Jan Plat is één groot winterwonderland

VOLENDAM - Jan Plat uit Volendam is gefascineerd door het Oostenrijkse ski-oord Mayrhofen. En dat blijkt wel als je zijn huis in stapt: in de woonkamer prijkt een gigantisch nagebouwd Tiroler skidorp.

"Ik vind het er zo fantastisch mooi!", zegt Plat over Mayrhofen, waar hij al zo'n 23 jaar komt. Vooral de enorme gondels vindt hij prachtig. Het is een gigantische klus. De Volendammer is er zo'n 800 uur zoet mee en hij start dan ook al in oktober met de opbouw. Van het enorme bouwwerk heeft hij daarna gelukkig wel plezier, want hij ruimt het pas in maart op. "Mijn vrouw vindt het mooi, maar vindt het ook wel mooi als het weer weggaat." Aan de hobby hangt wel een flink prijskaartje: Plat schat er wel zo'n 8.000 euro aan te hebben uitgegeven.

Quote "Of er volgend jaar nog meer bij komt, hangt af van mijn vrouw!" Jan Plat

In 2016 is hij begonnen om het ski-oord na te bouwen in zijn woonkamer. Elk jaar komt er weer een stuk bij. "We hebben een tijd aan een klein randje van de tafel gegeten; we moesten lopen over de dozen", zegt hij. Heel misischien komt er volgend jaar wéér een stukje bij. "Maar dat hangt af van mijn vrouw." Bekijk hier zijn indrukwekkende winterwonderland: