Familie in actie tegen 'menstruatie-armoede': "Het raakte ons"

Zulima Herwegh keek een paar weken terug met haar dochters naar het jeugdjournaal, toen ze voor het eerst hoorde over het onderzoek van platform De Bovengrondse dat één op de tien vrouwen zich tijdens de menstruatieperiode moet behelpen met wc-papier, kranten of vodden. "Dat raakte ons", wijst Zulima naar haar dochters. "We zagen meiden van hun leeftijd die dan niet naar school of hun sport kunnen omdat ze ongesteld zijn. Hoe erg is dat?", aldus Zulima.