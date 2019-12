Terugkijken: Kerstviering met zang in Hilversum

Bezoekers werden meegenomen in het kerstverhaal door middel van muziek, kunst en toespraken. Ook kon je meer leren over het verhaal. Waarom vieren we kerst, hoe gaat het verhaal van kerst en waarom vinden we deze tijd zo gezellig?

Het spektakel begon om 17.30 uur en duurde ongeveer anderhalf uur. NH Nieuws was live aanwezig bij het evenement. Hier kunt u hier een compilatie terugkijken: