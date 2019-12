Muidense melkboer redt jongeren uit brandend huis: "Ben meteen naar buiten gerend"

MUIDEN - Muider melkboer Herman Pronk heeft vanmorgen een heldenrol vervuld bij de flinke woningbrand in de stad. De ras-Muider redde twee jongeren uit het brandende pand tegenover zijn zaak.

De melkboer twijfelde geen moment toen er een meisje zijn winkel aan de Sluisstraat - op steenworp afstand van de brand - binnen rende. "Ze wilde de brandweer bellen, maar had geen bereik op haar telefoon. Ik ben meteen naar buiten gerend en heb in het steegje naast het huis op de keukendeur staan bonzen", vertelt Pronk tegen de Gooi en Eemlander .

Slachtoffer gereanimeerd bij woningbrand in centrum Muiden, twee anderen gewond

Pronk zag vervolgens dat er al rook uit de ramen kwam. Aan de achterkant zaten een jongen en een meisje op de vensterbank. "Ze durfden niet naar beneden te springen, dus ik heb een tuintafel en een tuinstoel onder het raam gesleept. De jongen durfde toen wel, maar het meisje nog niet. Pas toen ik zei dat ze op haar buik op de vensterbank moest gaan liggen stak ze haar benen naar buiten en liet ze zich omlaag zakken."

Door het snelle handelen van Pronk raakten de jongen en het meisje slechts lichtgewond. Het derde slachtoffer werd later door de brandweer uit het huis gehaald en was er erger aan toe. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en werd op straat door de brandweer gereanimeerd.

Slachtoffers naar het ziekenhuis

De drie jongeren zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee lichtgewonde slachtoffers hebben rook ingeademd. Hoe het derde slachtoffer er aan toe is, is niet bekend.

De woning lijkt door de brand onbewoonbaar: de rook- en roetschade is flink. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Brandweermannen die bij de brand aan het werk waren zijn na het blussen opgevangen door het team dat brandweercollega's ondersteunt na heftige gebeurtenissen.