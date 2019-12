Zaterdag weer klimaatactie op Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het protest zal kleinschaliger zijn dan de actie van zaterdag 14 december. Toen werden honderden activisten aangehouden door de marechaussee, omdat zij zich niet aan verbod hielden om binnen op Schiphol Plaza te protesteren.

Woordvoerders van Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer zeggen op de hoogte zijn van de actie, die op het Jan Dellaertplein voor Schiphol Plaza gehouden gaat worden. In plaats van Schiphol Plaza te bezetten, willen de actievoerders van Extinction Rebellion dit keer "in opbouwend dialoog gaan met reizigers over de impact van de luchtvaart en hoe onze overheid dit in de kaart speelt met subsidies en voortrekkerij". Voor de klimaatactie van zaterdag hebben zich volgens de gemeente tot nu toe 10 tot 20 mensen aangemeld.

Op zaterdag 14 en zondag 15 december hielden Greenpeace en Extinction Rebellion een 24 uurs-actie op Schiphol. De activisten hadden van de gemeente toestemming om buiten Schiphol te protesteren, maar bezetten op zaterdag alsnog een deel van Schiphol Plaza. Honderden activisten werden 'bestuurlijk verplaatst' door de Koninklijke Marechaussee. 25 deelnemers werden gearresteerd. Op zondag hielden de milieuclubs zich aan de opgelegde regels en bleven ze buiten demonstreren.

Retourtje Schiphol

Op de Facebookpagina van het evenement met de naam 'Retourtje Schiphol' hebben 106 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de actie en hebben 10 mensen gezegd zaterdag te komen.