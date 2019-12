Ravage na inbraak bij Heemsteedse juwelier: "En dat op de belangrijkste dag van het jaar"

HEEMSTEDE - Bij een juwelier aan de Heemsteedse Binnenweg is vannacht ingebroken. De daders hebben winkelruiten ingegooid, enkele sieraden bij elkaar gegrabbeld en zijn op de vlucht geslagen.

De daders hebben meerdere sieraden buitgemaakt. "Maar vergeleken met de schade aan de winkel is dat peanuts", aldus Van Velthoven, die naar eigen zeggen goed verzekerd is. "Maar dit gaat wel weer maanden duren."

'Belangrijkste dag van het jaar'

De inbraak werd gepleegd op 'de belangrijkste dag van het jaar', als menig Heemstedenaar op last minute een kerstcadeau probeert te scoren. Die klanten ontvangt hij vandaag dus in een zwaar gehavende zaak, waarin veel sieraden tijdelijk op een andere plek staan. "Er komen ook aardig wat ramptoeristen langs", vertelt hij. "Ze zien bij het passeren van de winkel de schade aan de etalage en komen binnen om te vragen wat er is gebeurd."

"Al die sores dankzij twee gastjes op een scooter", foetert hij op de daders, die hij op camerabeelden aan het werk heeft gezien. Aangifte heeft hij nog niet gedaan, maar de politie bevestigt dat er twee verdachten worden gezocht die 'meer dan vermoedelijk op een scooter zijn gevlucht'.