Peter raakt zijn kroeg kwijt in Enkhuizen: "Hoe kan je dit iemand aandoen, vlak voor kerst?"

ENKHUIZEN - Peter Koedam is eigenaar van Irish Pub The Dubliner in Enkhuizen, maar een dag voor kerst moet hij verplicht zijn deuren sluiten wegens ontbreken van vergunningen. "Al twaalf jaar run ik deze zaak, en door een dispuut met de gemeente raak ik nu alles kwijt", vertelt Peter aan NH Nieuws.

Peter Koedam is ontzettend trots op wat hij de afgelopen tijd heeft opgebouwd. Zijn droom en levenswerk lijkt nu als een kaartenhuis in elkaar te vallen. De kroegbaas was al eigenaar van The Dubliner op adres Dijk 80, toen hij ook de kroeg erboven kocht op Dijk 82. De bovenverdieping besloot hij afgelopen januari weer te verkopen. Hierdoor is Peter verplicht geweest om een nieuwe horecavergunning aan te vragen bij de gemeente. Maar er zou veel meer aan de hand zijn, waardoor hij deze stap niet wilde zetten. Peter vertelt geëmotioneerd dat hij al jaren lang in conclaaf is met een ambtenaar van de gemeente, die over de vergunningen gaat. "We liggen elkaar niet en ik ben daarom als de dood om weer opnieuw een vergunning aan te vragen. Ik voelde dat dit het moment zou gaan zijn waarop ik zou worden gepakt en ik alles kwijt zou raken en geen nieuwe vergunning zou krijgen." Geen vergunning Wat Peter niet begrijpt, is waarom hij zijn horecavergunning niet gewoon kon houden. "Ik werk hier al zo lang en er is niets veranderd. Ik heb een nette kroeg en verzorg geen overlast. Ik ben nog steeds hetzelfde aan het doen op hetzelfde adres. Waarom moet ik een nieuwe vergunning aanvragen? Ik heb alleen de bovenverdieping verkocht."

De gemeente geeft als reactie het volgende: “Door de verkoop zijn er twee nieuwe ondernemingen ontstaan. Het is bij wet verplicht om daarvoor een nieuwe vergunningsaanvraag te doen." Situatie gedoogd In een Facebook-oproep vertelt Peter zijn verhaal, waar ook burgemeester Eduard van Zuijlen persoonlijk op heeft gereageerd. "Al vanaf 1 januari 2019 is sprake van een illegale situatie (geen horecavergunning en geen exploitatievergunning) en er ligt een vuistdik dossier met pogingen van gemeentezijde om de exploitant ertoe te bewegen eindelijk te doen wat hij te doen heeft als horeca-ondernemer. De gemeente gedoogt al (in strijd met de wet nota bene) een jaar een illegale situatie. Daar is nu dus een einde aan gekomen. Dat spijt me enorm, want ik gun ieder zijn uitgaansplek."

