3J's zanger Jan Dulles na overname garnalenbedrijf: "Ik droom iedere week over Puul"

VOLENDAM - Een positief en opgelucht gevoel overheerst binnen het Volendamse garnalenbedrijf Puul, na de overname door het Britse Sykes Seafood. Dat laat een woordvoerder in een reactie weten. 3J's zanger Jan Dulles werkte jarenlang bij Puul en hoopt dat het bedrijf in Volendam blijft.

Gisteren werd bekend dat het bedrijf in Britse handen komt. Samen zijn Sykes en Klaas Puul goed voor een omzet van zo'n 300 miljoen euro, gericht op alle soorten garnalen voor klanten in heel Europa.

Of het garnalenbedrijf uit Volendam daar ook zal blijven na de overname kan de huidige directie niet bevestigen. Wel laat de woordvoerder weten dat de intentie van de verkoop niet was om weg te gaan uit Volendam.

Doodzonde

3J's zanger Jan Dulles, die er lang heeft gewerkt, zou het in ieder geval doodzonde vinden als Puul vertrekt. "Het zou niet alleen erg zijn voor de werkgelegenheid, maar ook gewoon het idee. Het is verschrikkelijk zonde als het bekendste bedrijf van Volendam straks niet meer in Volendam zit", zegt hij.

"Ik heb bijna tien jaar gewerkt bij Klaas Puul. Van mijn twintigste tot mijn dertigste. Ik ging daar werken met het idee dat ik snel aan het werk kon als zanger. Dat platencontract duurde in werkelijkheid toch iets langer, maar ik heb een mooie tijd gehad daar. Het was altijd gezellig werken en ik heb er veel vrienden ontmoet."

150 Volendammers

Dulles schat dat er op dit moment zo'n 150 Volendammers werken bij het garnalenbedrijf. "Ik hou nog altijd bij hoe de stemming is binnen het bedrijf. Die was na het overlijden van Evert Puul, de zoon van Klaas Puul, niet zo positief. Het bedrijf leek toen even een stuurloos schip te worden. Ik begreep dat er zelfs een aantal klanten wegliepen bij het bedrijf."