IJmond Een zee van (kerst)licht voor de donkere Velsertunnel: "Voorbijgangers zijn enthousiast"

VELSERBROEK - Mart Jungbackers' stroomrekening loopt nogal op in december, maar de Velserbroeker neemt het op de koop toe. Het voorbijrijdende verkeer is er in de loop van de tijd op gaan rekenen dat zijn huis, in de buurt van de Velsertunnel, tijdens de Kerst baadt in een zee van licht. En dus heeft hij er een traditie van gemaakt.

NH Nieuws / Fred Segaar

"Ik krijg ontzettend leuke reacties van mensen die hier langsrijden", vertelt Jungbacker. "Er zijn zelfs mensen die kaartjes in mijn bus gooien om me te bedanken. Dat is mooi."

Zo'n vijftien jaar geleden is hij begonnen met het verlichten van zijn huis tijdens de feestdagen. "Het is echt een traditie geworden. Met mijn zoon en een vriend maken we er een feestje van, met zelfs een officiële opening. Dat is elk jaar iets om naar uit te kijken." De kerstfan heeft een eigen stijl van verlichten: "Het moet niet te uitbundig zijn, geen kleurtjes en niet veel geknipper. Zoals het nu is, is het mooi. Zo moet het de komende jaren blijven."