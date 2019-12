Dronken automobilist (21) zonder rijbewijs rijdt water Krommenie in

Een 21-jarige automobilist is vannacht in Krommenie het water in gereden. Hij raakte niet gewond, maar het ongeluk krijgt wel een staartje: de bestuurder bleek namelijk geen rijbewijs te hebben én hij had teveel gedronken.

De automobilist raakte rond 4.00 uur op de Uitweg de controle over het stuur kwijt en reed het naastgelegen water in, bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws.

De bestuurder had 455 ug/l alcohol in z'n bloed, wat betekent dat hij ongeveer vijf keer meer had gedronken dan toegestaan.

Aangehouden

De man is aangehouden, al is niet bekend of hij op dit moment nog vastzit. "Oud en nieuw kan hij waarschijnlijk thuis vieren", laat de woordvoerder weten.

De auto is uit het water getakeld.