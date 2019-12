Paard overleden aan rhinovirus in pensionstal Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF De neurologische variant van het zeer besmettelijke rhino-virus is een paard in pensionstal Egmondermeer vorige week fataal geworden.

Het zieke paard overleed afgelopen vrijdag, volgens Hopman kort nadat de diagnose rhino was gesteld.

Dat bevestigt staleigenaar Peter Hopman desgevraagd tegenover NH Nieuws, nadat er de afgelopen dagen in diverse Facebook-groepen werd gewaarschuwd voor het virus. "Blijf er uit de buurt als je paard je lief is."

Manege in Haarlem getroffen door ernstig herpesvirus

Manege in Haarlem getroffen door ernstig herpesvirus

Hoewel het virus via de lucht z'n weg kan vinden naar andere paarden, is de situatie volgens Hopman 'onder controle'. "De betreffende stal is gesloten en sindsdien zijn er geen nieuwe gevallen ontdekt", aldus de eigenaar.

Het virus kan ook worden overgedragen door mensen, maar de staleigenaar heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om dat te voorkomen. "Er komen geen bezoekers. Wie hier niets te zoeken heeft, komt hier niet."

Contact met andere paarden

Een medewerkster van de nabijgelegen Duinmanege Van Poelenburgh zegt op de hoogte te zijn van het virus en het sterfgeval. "We raden onze mensen aan om op te letten als hun paarden tijdens wedstrijden in contact komen met andere paarden."

Virus ook aangetroffen in Hollands Kroon

Eerder vandaag meldde ook Paardenkliniek Hollands Kroon dat daar maatregelen zijn genomen tegen de neurologische variant van het rhinovirus.