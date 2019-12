Fietsenstallingen van stations overvol: ProRail bouwt duizenden extra plekken

NOORD-HOLLAND Op veel stations is te weinig ruimte voor fietsen. Onder meer op station Hoorn, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Centraal en station Naarden-Bussum is behoefte aan meer stallingsplekken.

De komende jaren worden daar extra plekken gerealiseerd, bevestigt een woordvoerder van ProRail na berichtgeving in het AD. De woordvoerder spreekt van 150.000 extra stallingen in heel Nederland, van nu tot aan 2030.

En het maken van meer plaats moet snel gebeuren. Over tien jaar verwacht ProRail een groei van 30 tot 40 procent van het aantal treinreizigers. "Dat is enorm. Dus we moeten heel snel werken. Het is echt een uitdaging."

Het is alleen al ingewikkeld omdat bij het realiseren van meer plek in elke stad toestemming gegeven moet worden door allerlei partijen. "Je moet met iedereen om tafel. Dus het Rijk, de provincie, de gemeente. Iedereen vindt er wat van." Op kleinere stations is er volgens ProRail meestal genoeg ruimte. De problemen doen zich vooral voor op middelgrote en grote stations.

Bakfietsen

Niet alleen het aantal fietsen is een probleem; ook de grootte van de vervoersmiddelen doet ertoe. Van de fietsers komt een steeds groter deel met bijvoorbeeld een bakfiets. Vroeger arriveerde slechts vijf procent van de treinreizigers per bakfiets of andere grote fiets op een station; dat aantal is opgelopen tot zestien procent.