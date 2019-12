Man na zoektocht rondom station Haarlem aangehouden met nepwapen

HAARLEM - Een man die eerder vanmorgen gezien zou zijn met een wapen bij station Haarlem is door de politie aangehouden. Het vuurwapen dat hij bij zich had bleek nep te zijn.

Iemand dacht vanmorgen gezien te hebben dat de man een wapen bij zich had en daarom werd de politie ingelicht.

Behalve op de grond werd ook vanuit de lucht naar de verdachte uitgekeken: de politiehelikopter vloog rondjes boven het Haarlemse centrumgebied. Uiteindelijk is de man opgepakt in een bus die bij de Boelelaan in Amsterdam reed.

Burgernet-oproep

In een Burgernetbericht werd Haarlemmers gevraagd naar de verdachte uit te kijken, maar hem in geen geval zelf te benaderen.