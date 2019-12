'Oudere minder eenzaam dan twintig jaar geleden'

De eenzaamheid onder ouderen neemt volgens Suanet licht af doordat ouderen van nu meer het gevoel hebben dat ze grip hebben op het leven. Daarnaast hebben ze vaker een partner, een groter en gevarieerder netwerk en meer dagelijkse contacten, staat in de krant.

Ontkerkelijking

Het idee dat de ontkerkelijking, het verdwijnen van sterke buurtgemeenschappen en individualisering tot meer eenzaamheid leidt, klopt niet.

De studie, gepubliceerd in Psychology and aging, een tijdschrift van de American Psychological Association, benadrukt dat een geïndividualiseerde samenleving niet automatisch tot meer eenzaamheid leidt. "Dat is belangrijk want met die wetenschap ga je andere oplossingen zoeken om eenzaamheid te bestrijden", zegt Suanet.