AMSTERDAM - Bij een bedrijf aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid is rond 20.15 uur een overval gepleegd.

Een medewerker was op dat moment nog in het pand aanwezig.

Het is onbekend of de werknemer gewond is geraakt. "Wel hebben de overvallers goederen meegenomen", vertelt een politiewoordvoerder. De verdachten zijn daarna gevlucht.