Volendams garnalenbedrijf Klaas Puul in Britse handen

VOLENDAM - Garnalenbedrijf Klaas Puul gaat over in Britse handen. Branchegenoot Sykes Seafood koopt het Volendamse bedrijf van de Dutch Seafood Company, die zich hierna zal richten op de groei van zijn uit Harderwijk afkomstige zalmtak Foppen.

Hoe veel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Samen zijn Sykes en Klaas Puul goed voor een omzet van circa 300 miljoen euro, gericht op alle soorten garnalen voor klanten in heel Europa. De Britten zeggen overtuigd te zijn van de kracht van het Nederlandse merk en zien hierin een goede aanvulling op de eigen productielocaties in het Verenigd Koninkrijk.

De geschiedenis van Klaas Puul gaat terug tot halverwege de vorige eeuw. Klaas Puul Senior had destijds een viswinkel in Amsterdam. De ambities van zijn zoon Evert Puul waren echter groter dan het runnen van een winkel. Hij startte in een kleine garage in Volendam een eigen garnalenbedrijf, met de naam van zijn vader.

In de eerste jaren werden de garnalen nog gepeld door thuispellers in Volendam en omgeving. Later groeide Klaas Puul uit tot een bedrijf met duizenden medewerkers in meerdere landen. De Dutch Seafood Company zag vorig jaar het levenslicht, toen Klaas Puul en Foppen hun krachten bundelden. Hun huwelijk was achteraf gezien geen lang leven beschoren. De deal met Sykes moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.