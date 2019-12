Drie scootmobiels gestolen in vijf weken tijd in Haarlem

HAARLEM - Drie gestolen scootmobiels in vijf weken tijd: het is een nachtmerrie voor de gedupeerde bewoners van een wooncomplex aan het Teylerplein. Ook de scootmobiel van de 78-jarige Huib van der Zee moest het ontgelden en nu zit hij al meer dan een maand zonder zijn belangrijkste vervoermiddel. "Het is al vijf weken alleen maar stressen."

Elly Aafjes, voorzitter van de bewonerscommissie, maakte halverwege november melding van de eerste gestolen scootmobiel. Ze vindt het belachelijk dat de politie nog steeds geen camerabeelden heeft ontvangen van woningcorporatie Ymere, de verhuurder van het complex.

Volgens gedupeerde Huib van der Zee zijn die camerabeelden er ook niet. "Die camera's die hebben het nog nooit gedaan, die leveren niks op", vertelt hij.

Weg met de scoot

Ondertussen zit Van der Zee al ruim een maand zonder zijn scootmobiel en dat is voor hem een grote beperking. "Ik voel me echt gebonden. Normaal ben ik iedere morgen rond negen uur, half tien weg met de scoot. Dat is er nu niet meer bij, dat kan niet meer."

De Haarlemmer kan nog wel lopen, "maar dat is na tweehonderd meter ook wel gedaan", vertelt hij aan NH Nieuws.

Druppel

Onder de bewoners heerst het vermoeden dat de dader iemand moet zijn die ook toegang heeft tot het wooncomplex met een 'druppel', de sleutelhanger om alle beveiligde deuren mee te ontgrendelen. "Het moet hier vandaan komen, anders kom je niet binnen."

De schrik zit er in ieder geval goed in bij de bewoners en de sfeer is aardig verziekt. "Iedereen met een scootmobiel wordt wantrouwend naar elkaar. Alles staat nu ook aan kettingen sinds die eerste diefstal. Dat was vroeger ook nooit zo", aldus Van der Zee.

Gelukkig krijgt Huib van der Zee een nieuwe scootmobiel van zijn verzekeraar, al zal dat niet meer voor de kerst lukken. "Een beetje scootmobiel kost al gauw vierduizend euro. Ik ga op mijn nieuwe daarom een GPS in laten bouwen, dan kan ik altijd zien waar hij staat."