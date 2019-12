Psychiatrisch verpleegkundige maakt cabaretvoorstelling over eigen dorp

SINT MAARTEN - Toneelspelen zit hem naar eigen zeggen in het bloed en een voorstelling over zijn woonplaats stond al lang op zijn verlanglijstje. Daarom besloot psychiatrisch verpleegkundige Joost Klercq (36) uit Sint Maarten er nu eindelijk voor te gaan. "Ik vind het ongelooflijk spannend, maar ik ben er van overtuigd dat ik het kan."

Geboren in Broek op Langedijk, opgegroeid in Heerhugowaard en voor de liefde verhuisd naar Sint Maarten. Maar toch is in het leven van de 36-jarige Joost Klercq één constante: het toneel. "Het is wel een beetje een uit de hand gelopen hobby."

Toen hij nog in Heerhugowaard woonde, deed hij cabaretier Pieter Derks na in de lokale revue 'De Noord Draait Door' (vrij naar het televisieprogramma De Wereld Draait Door). "Ik wilde altijd al een eigen programma hebben. Dit jaar bedacht ik me dat het leuk kon zijn om een show te maken over mezelf, en mijn leven in Sint Maarten. Vorige maand was ik klaar met schrijven en ik ben nu aan het repeteren. De bedoeling is dat ik vijf kwartier ga vullen."

Grappig zijn en doen

Nerveus is hij zeker. "Ik vind het ongelooflijk spannend. Er is een groot verschil tussen grappig zijn en grappig doen." Om zich voor bereiden heeft hij het kunstje afgekeken bij ervaren cabaretiers. "Ik ben een groot bewonderaar van André van Duin, en heb gezien dat je soms op de nanoseconde moet reageren. Maar ik heb het vertrouwen dat ik dat in me heb, ik ben ad rem van mezelf. En mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige lijkt anders, maar dat is niet zo. Ook daar heb ik te maken met onverwachte situaties waar ik direct op moet reageren."

De voorstelling gaat dus over Sint Maarten, waar hij met zijn vrouw en dochter woont. "Mijn programma heet 'Joost', met als ondertitel 'ik woon nu drie jaar in Sint Maarten en ga de balans opmaken'." Hij wil de dorpelingen vertellen hoe hij het dorp beleeft als buitenstaander. "Ieder dorp heeft zijn eigen dna. In Sint Maarten is dit carnaval. Dat zal dan ook als een rode draad door mijn verhaal gaan. Daaraan koppel ik alle dorpse taferelen zoals het dorpshuis, de kermis, de honden in het dorp en, typisch voor de Sint Maarten, de Acon Autocross."

Veel te lachen

De 150 toeschouwers moeten van Klercq blij het theater in dorpshuis De Klimop uit lopen. "Er moet absoluut veel te lachen zijn." Maar wat er ook gebeurt, écht fout kan hij het niet doen, vindt hij. "Oprechte kwetsbaarheid is nooit fout."

De voorstellingen zijn op 3 en 4 april 2020. Kaartjes zijn te reserveren door een e-mail te sturen naar Klercq zelf via joostklercq22@gmail.com.