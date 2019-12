Landsmeerders pas na maanden ingelicht over te hoge concentratie lood in tuinen

LANDSMEER - In tuinen van de Gorteslootbuurt in Landsmeer heeft een te hoge concentratie lood gezeten. Lood kan schadelijk zijn voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Woningcoöperaties Eigen Haard wist al in mei van de vervuilde grond, maar liet het in september pas aan de bewoners weten.

De dertien tuinen zijn inmiddels gesaneerd, maar de bewoners zijn niet te spreken over het gebrek aan informatie. "Het heeft heel lang geduurd voor ze eindelijk het boetekleed aantrokken", vertelt bewoonster Linda Visser. Volgens een andere bewoner van de straat wist Eigen Haard twee jaar geleden zelfs al dat de grond vervuild zou zijn. Dat zou blijken uit rapporten van adviesbureau Tauw. "Eigen Haard had toen moeten waarschuwen dat we bijvoorbeeld onze handen moeten wassen en niet in de tuin moeten werken, maar dat is nooit gebeurd. Enorm kwalijk." Eerder moeten doen Woningcoöperatie Eigen Haard zegt dat ze het in mei pas wisten, maar geeft toe een foute afweging te hebben gemaakt met de informatievoorziening. "Achteraf vinden wij ook dat we toen meteen al naar de mensen hadden moeten gaan", aldus woordvoerder Wim de Waard. "Wij wilden het zo voorbereiden dat we ook meteen aan de slag konden gaan, maar we hadden het beter wat eerder kunnen doen. Absoluut."

NH Nieuws

Het lood werd ontdekt tijdens restauratievoorbereidingen en ligt waarschijnlijk onder de tuinen omdat Landsmeer gebouwd is op een afvalberg. Bij dertien tuinen zijn te hoge concentraties lood gevonden. Deze zijn inmiddels gesaneerd met een afdeklaag van aarde.

Quote "Er hebben ook kinderen in gespeeld" Linda visser, BEWOONSTER

De tuin van Linda Visser werd ook gesaneerd, maar ze maakt zich nog altijd zorgen om de hoge concentratie lood die in haar tuin zat. "Er hebben kinderen in gespeeld", vertelt ze. Ze maakt zich ook zorgen om het fruit dat ze uit haar buurmans tuin heeft gegeten. "Hiernaast heeft hij een appelboom en bramen, daar hebben we allemaal van gegeten omdat het ontzettend lekker was. Nou, dat mag dus eigenlijk helemaal niet."