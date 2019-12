Deze Noord-Hollander maakt de shirtjes voor de bekendste darters ter wereld

"Ik had nooit gedacht dat Barney mijn shirt aan zou trekken. Kippenvel over mijn hele lijf"

Carlo ontwierp de wedstrijdshirts voor het toernooi in 2016 in Ahoy, maar ook voor de 50ste verjaardag van Barney. Grote teleurstelling daarom bij de man uit Lutjewinkel nu Raymond van Barneveld is uitgeschakeld tijdens het WK Darten in Londen en zijn carrière tot een abrupt einde is gekomen. "Heel zonde. Hij heeft wel Nederland op de kaart gezet met het darten en door hem ben ik hiermee begonnen."