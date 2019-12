Raadhuis in Obdam veiliggesteld: wegafzetting opgeheven en bewoners weer naar huis

OBDAM - De wegafzetting rondom het Raadhuis in Obdam is opgeheven. Auto's kunnen gewoon weer over de Dorpsstraat rijden. Ook is het gebouw en de omgeving veiliggesteld.

Het monumentale pand ging op 1 december deels in vlammen op. De brand richtte veel schade aan aan het gebouw. Sindsdien staat het pand er treurig bij en was het gebied rondom het gebouw afgezet, waardoor auto's niet over de Dorpsstraat konden rijden.

Inmiddels heeft de eigenaar van het pand een aannemer in de hand genomen, die werkzaamheden heeft uitgevoerd aan het Raadhuis., waardoor deze samen met de omgeving kon worden veiliggesteld.

'Gelukkig' weer naar huis

Voor de bewoners die achter het Raadhuis wonen, is dit zeer goed nieuws - zo vlak voor de kerst. Hun woning zit vast aan de achterwand van het Raadhuis en het was daarom niet veilig voor dit gezin om thuis te wonen. "Zij mogen nu gelukkig weer naar huis", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Ondertussen zijn de eigenaar, de gemeente, de verzekeraar van het pand en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog druk in overleg over hoe de voorgevel bewaard kan blijven. Dit is namelijk een monumentaal pand en kan daarom niet zomaar worden gesloopt.