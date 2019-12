Jan van der Gracht bezorgt honderden Horinezen een warme kerst

Het is het tiende jaar op rij dat Jan van der Gracht zich zo inzet voor zijn medemens. Hij begon al op 6 december met inzamelen. Dagenlang bracht hij door voor supermarkten waar hij mensen vroeg om iets in zijn karretje te doen.

Dit resulteerde in kratten vol etenswaar voor de minderbedeelden. Met een team aan vrijwilligers zijn er zo'n 300 voedselpakketten ingepakt.

In een ruimte bij het Rode Kruis in Hoorn staan de pakketten opgestapeld en worden ze sinds vanmiddag uitgedeeld aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Jan hoeft geen bewijs te zien van de mensen dat ze in de schuldsanering of in de bijstand zitten. De pakketten zijn ook bedoeld voor de mensen die twee euro teveel verdienen om in aanmerking te komen voor de voedselbank en zo'n voedselpakket heel goed kunnen gebruiken.