Rapper Jonna Fraser knapt voetbalveldjes op in Suriname: "De jeugd is de toekomst"

ZAANDAM - Rapper Jonna Fraser, die in Zaandam opgroeide, zet zich in om voetbalveldjes op te knappen in Suriname.

"De afgelopen jaren kom ik best veel in Suriname. En dan doe ik shows, maar dan eigenlijk ga ik daarna gewoon weer weg en dan is er niks gebeurd. Dus ik wil ook wat terug geven, wat terug doen", vertelt de rapper in een filmpje dat werd opgenomen door zijn platenlabel Noah's Ark.

Beginnen bij de jeugd

"Ik kwam op het idee om te beginnen bij de jeugd, want de jeugd bepaalt de toekomst. Het idee was meteen om voetbalveldjes op te knappen. We begonnen bij het veldje 'Flora', daar spelen veel kinderen voetbal en het is in de buurt best onveilig", vervolgt hij. De rapper doet alles op eigen kracht.

In oktober vertelde Fraser al in een interview met radiozender FunX dat hij bezig was met het plan. "Samen met straatvoegballegende Ed van Gils zijn we voetbalveldjes aan het opknappen in Suriname", vertelde hij aan de zender. "Ik wil gewoon iets achterlaten waar ze écht wat aan hebben."