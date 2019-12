Collectief ontslag bij postbezorger Herling Strijdhorst: "Maar wel goed geregeld"

ZWAAG - Het personeel van postbezorger Herling Strijdhorst lijkt per 1 februari hun collectieve ontslag te moeten tekenen. Ze hebben een brief gekregen dat het doek valt na de eerste maand van het nieuwe jaar.

Door de postfusie tussen PostNL en Sandd komt het personeel van Sandd-franchiseondernemer Herling Strijdhorst uit Zwaag vanaf 1 februari op straat te staan. Het gaat om 100 vaste werknemers en 500 postbezorgers. Het bedrijf is een bekend gezicht in Zwaag en in de rest van West-Friesland. Het familiebedrijf brengt al 60 jaar lang de post rond in de regio.

Het nieuws sloeg eind november in als een bom, maar toen was er nog veel onduidelijk. Inmiddels zijn alle bezorgers op kantoor geroepen en hebben ze een gesprek gehad over het collectieve ontslag. Ze ontvingen een brief met de vraag hun ontslag te tekenen per 1 februari.

Herling Strijdhorst uit Zwaag is één van de negen franchiseondernemers van Sandd postbezorging. Door de fusie tussen Sandd en PostNL verdwijnen de franchisers, die voorheen 21 procent van de postvolume draaiden. Vooralsnog is de Sandd bezorgers een baan aangeboden bij PostNL, maar dit geldt niet voor de bezorgers van de franchise bedrijven.

Goed geregeld

Postbezorger Roal van de Beek, die als 57-jarige zijn baan kwijtraakt en ruim 7 jaar werkte bij Herling, staat er na omstandigheden positief in. "We hebben met deze regeling recht op een uitkering. Dat hebben ze goed geregeld voor ons", vertelt hij.

Volgens Roal betekent dit collectieve ontslag mogelijk wel het einde voor het postbedrijf. “Het doek valt, het licht gaat uit. Ik vind dit heel erg, ook voor de bazin. Die staat volgens mij met haar rug tegen de muur. Dit is een familiebedrijf", vertelt hij.

Tot de laatste snik

Maar Roal belooft door te werken tot de laatste snik. Het pand moet helemaal leeg gemaakt worden. Het moet schoon opgeleverd worden, dus ik ga ook gewoon helpen na 1 februari om dit voor elkaar te krijgen.

Herling Strijdhorst heeft het collectief ontslag nog niet bevestigd aan NH Nieuws, maar geeft aan nog steeds met Sandd in gesprek te zijn over de uiteindelijke afronding.