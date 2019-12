Ouderen schamen zich vaak na babbeltruc: "Er wordt misbruik van ze gemaakt"

NOORD-HOLLAND - Het afgelopen jaar zijn er weer veel ouderen de dupe geworden van criminelen en hun venijnige babbeltrucs. De politie merkt dat veel slachtoffers zich naderhand schamen en dus geen aangifte durven te doen.

ANP

"Het is juist heel belangrijk om wél aangifte te doen: voor onderzoek en ook voor het verwerkingsproces", zegt politiewoordvoerder José van Dijk. De politie in de regio boven het Noordzeekanaal heeft tot nu toe dit jaar al 180 meldingen van babbeltrucs gehad.

Quote "Eerst was het nog een kopje suiker, nu proberen zelfs nep-bloedprikkers het" POLITIEWOORDVOERDER JOSÉ VAN DIJK

Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door de steeds listiger wordende babbeltrucs van criminelen. "Op het moment dat we waarschuwen voor een bepaalde manier verzinnen de criminelen weer wat anders", vervolgt Van Dijk. "Waar het eerst nog 'vragen om een kopje suiker' was, komen criminelen nu zelfs zogenaamd bloedprikken bij ouderen." Ze spreekt veel met wijkagenten en die merken huiverigheid bij ouderen om de politie te bellen nadat ze zijn bestolen. "Ze schamen zich dat ze er zijn ingetrapt. Terwijl schaamte echt geenzins nodig is. Ze zijn niet schuldig, er wordt misbruik van ze gemaakt. Misbruik van hun goedgelovigheid." Kinderen en kleinkinderen De aangiften die wél binnenkomen bij de politie, zijn veelal via de kinderen of kleinkinderen van de slachtoffers. "Die dringen er dan op aan", aldus Van Dijk. Maar zelfs daar duikt vaak een probleem op. "Ouderen schamen zich ook juist vaak tegenover hun kinderen. Hoe zal ik ze dit nou weer vertellen, denken ze dan."

Ook Albert (93) en Hieke (91) uit Winkel werden afgelopen jaar slachtoffer van een babbeltruc. In februari werden zij door nepklanten in hun textielwinkeltje bestolen van al hun spaargeld: 15.000 euro, 750 euro huishoudgeld en sieraden ter waarde van 10.000 euro. De vreselijke gebeurtenis had diepe impact op de twee. Dankzij hulp van gulle gevers zijn ze er weer een beetje bovenop. NH Nieuws ging langs bij het echtpaar.

Dat ouderen nog steeds vaak slachtoffer zijn van babbeltrucs, komt mede door hun gevoel altijd maar netjes te moeten zijn, volgens Van Dijk. "Niet opendoen voor mensen vinden ze onbeleefd. Maar dat is niet zo: als bedrijven iets willen, sturen ze wel een brief of e-mail. Doe niet open bij onbekenden. Laat ze maar voor de deur staan."

Quote "Maak je ouders, opa's en oma's wijs. Niet alle ouderen hebben internet" Politiewoordvoerder José van Dijk

Wat betreft voorlichting is er een heel belangrijke rol weggelegd voor kinderen en kleinkinderen. "Maak je ouders, opa's en oma's wijs", luidt het advies van de politie. "Niet alle ouderen hebben internet of kijken televisie."