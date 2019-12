Brand op bungalowpark in Medemblik zette schuur in lichterlaaie: "De hele opslag is weg"

MEDEMBLIK - Bij een felle, uitslaande brand aan de Oosterdijk in Medemblik is vanochtend vroeg de voorraadschuur van bungalowpark Zuiderzee verloren gegaan. "Alle machines, gereedschap en voorraden zijn we kwijt", vertelt parkbeheerder Peter Meinema.

"Het was absoluut een heftige brand. Het ging zo verschrikkelijk snel", vertelt Peter. De schuur op het bungalowpark ging in vlammen op en laat de organisatie met lege handen achter. "De gehele bedrijfsvoering van het park stond in die schuur".

Een brand die je niemand gunt, zo vlak voor de feestdagen. "Tsja, maar in het hoogseizoen wil je dit ook niet. Het is erg, wanneer het ook gebeurt", zegt Peter.

Zelfs linnenpakketten verbrand

De schuur was een belangrijk onderdeel van de alledaagse werkzaamheden, want alle spullen werden er bewaard om het park draaiende te houden. "Alles wat je nodig hebt voor het verzorgen van zowel de buitenomgeving als de binnenomgeving stond daar. Het was onze opslag." Alle machines, waaronder bijvoorbeeld de grasmaaier, maar ook het gereedschap en alle voorraden zijn vergaan. "Zelfs de linnenpakketten zijn we kwijt", aldus Peter.

De organisatie probeert de Westfriese nuchterheid de boventoon te laten voeren. "Ik ga er vanuit dat we een goede verzekering hebben. Maar vervelend is het wel. Het is vandaag een wisseldag en alles is weg, maar gelukkig hebben onze leveranciers ons tussentijds kunnen helpen."

Mogelijk aangestoken

De politie meldde vanochtend dat brandstichting niet wordt uitgesloten. De schuur is daarom afgezet en het team van forensisch onderzoek komt vanmiddag langs. Peter vindt het maar 'luchtfietserij', dat speculeren over brandstichting. "Wij wachten rustig het onderzoek af. Het wordt genoemd als één van de opties, dus we horen het vanzelf. Maar je moet ook beseffen dat er veel apparatuur in die schuur stond. Het kan ook altijd kortsluiting zijn geweest."