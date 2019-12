Eerste 'januari-lammetjes' geboren op boerderij Amsterdamse Bos: "Helemaal gepland"

AMSTELVEEN - Het nieuwe jaar laat nog ruim een week op zich wachten, maar op geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos zijn vannacht de eerste 'januari-lammetjes' geboren. Of de natuur in de war is? Zeker niet. "Dit is helemaal gepland."

Geitenboerderij Ridammerhoeve gebruikt de melk van de geiten voor zuivelproducten die in de boerderijwinkel worden verkocht. "Drachtige geiten gaan met zwangerschapsverlof, die melken we niet meer", vertelt Esther aan NH Nieuws. "Dan is het handig als ze niet allemaal tegelijk drachtig zijn."

De geit die nu een kerngezonde drieling heeft geworpen, is dus vijf maanden geleden al gedekt. "Dit is in de zomer al bedacht", vertelt Esther, om eraan toe te voegen dat deze lammetjes zeker niet de laatsten zijn. "Dit zijn de eersten van het nieuwe seizoen, maar er zit een hele geboortegolf aan te komen", legt ze uit.