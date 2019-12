Venhuizer familie brengt kerstpakketten naar eenzame ouderen: "Tranen in onze ogen"

ENKHUIZEN - "Wat was dit hartverwarmend en bijzonder om te doen", vertellen Hans en Gaby de Best uit Venhuizen. Hun 12-jarige dochter Babs spoorde hen aan om met de kerst eenzame ouderen uit Enkhuizen met een laag inkomen een mooi kerstpakket te bezorgen. En zo geschiedde.

Al gauw besloten ze bij de familie thuis om er een mooi spektakel van te maken en zich in Charles Dickens te kleden en met paard en wagen langs de deuren te gaan. Omdat Hans en Gaby een paardenverblijf runnen, hadden ze de spullen al binnen handbereik. Maar nu moesten alle pakketten nog op de kar, en dat paste inmiddels niet meer. "Dus we mochten van de vrijwilliger brandweer in Enkhuizen hun mooie ouderwetse brandweerauto lenen", vertellen ze.

Dat bleek nog een beste klus. "Waar begin je? Maar al gauw vonden we een partner in De Zonnebloem. En toen het eenmaal bekend werd dat we dit gingen doen, stroomden de spullen binnen. Hartverwarmend dat al die mensen en ondernemers belangeloos spullen doneerden. We kregen echt zo veel", vertelt Gaby.

Langs 25 deuren ging de familie afgelopen zaterdag, en wat ze aantroffen als de voordeur openging, hadden ze nooit verwacht. "Het maakt zo veel los bij de mensen. Ze zijn je zo dankbaar. Je merkt echt dat veel mensen erg eenzaam zijn. Het was voor ons soms schrijnend om te zien, maar je doet het echt voor een ander. Je merkte dat ze dit steuntje in de rug echt konden gebruiken", vertelt Hans. "Ik moest mijn tranen soms wegvegen. Dit heeft bij ons en vooral bij onze dochters een onuitwisbare indruk achtergelaten."

De familie heeft er veel tijd ingestoken, maar dat was ze alles waard. "We voelen ons rijk dat we dit konden doen."

Volgend jaar willen ze het daarom absoluut overdoen. "En dan willen we nog meer mensen helpen", vertelt Hans. Dit jaar konden ze, omdat het vrij ad hoc is bedacht, 25 pakketten brengen. "Als we straks op tijd zijn willen we sowieso het dubbele doen, en meer tijd reserveren om bij de mensen te blijven zitten en een kletspraatje te doen. Nu wilden we alles op één dag doen, maar iedereen wil een praatje met je maken en je wilt dat absoluut niet inkorten. Dus daar maken we volgend jaar meer tijd voor."