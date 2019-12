Kerstboomdiefstal piekt op winkelplein Castricum: "Toon je ballen en meld je!"

CASTRICUM - Ze hadden zo hun best gedaan om de straat gezellig te maken, maar alle moeite blijkt voor niets. Bij ten minste drie Castricumse winkeliers op het Bakkerspleintje is afgelopen weekend de kerstboom gestolen die ze voor de deur hadden gezet.

"Hij hing helemaal vol met kerstballen", vertelt juwelier Dikhoff over de boom die tot afgelopen zaterdagavond voor z'n zaak aan het Bakkerspleintje stond. "Voor de gezelligheid." Dat zijn boom werd meegenomen , noemt hij 'heel frappant', al is hij niet de enige gedupeerde.

"Zouden deze dame en heer zich even willen melden?", schrijft het personeel bij enkele fragmenten waarop de dieven (onherkenbaar) te zien zijn. "Graag met alle kerstballen die jullie vannacht uit de boom hebben gehaald."

Waar juwelier Dikhoff in z'n Facebook-post vooralsnog alleen dreigt beelden van de diefstal openbaar te maken, heeft de banketbakkerij dat inmiddels gedaan.

Onder de post van juwelier Dikhoff laten enkele andere collega-ondernemers van het Bakkerspleintje weten dat ook hun kerstboom is verdwenen. "Bij ons ook twee gestolen bomen", reageert Eline Brouwenstijn van Kookwinkel Tafel voor 2. "Bij ons zijn ze ook gestolen na donderdagavond 22.00", schrijft Margé van kledingwinkel Tip Top Casuals.

Hoewel de juwelier zijn klanten deze dagen graag verwelkomd in een kerstsfeer, zullen ze het zonder kerstboom moeten doen. Dikhoff is niet van plan dit jaar nog een nieuwe boom neer te zetten. "Want ik heb geen ballen meer."