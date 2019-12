Een 83-jarige Amsterdammer is zwaargewond geraakt toen hij gisteren in de omgeving van de Antwerpenstraat in Haarlem werd mishandeld.

Dat gebeurde rond 17.30 uur, toen voorbijgangers de oude man ernstig toegetakeld op straat vonden en zich over hem ontfermden.

De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten konden even later een 57-jairge Haarlemmer oppakken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.