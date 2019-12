Amsterdamse scholen overwegen vierdaagse lesweek om leraren te ontlasten

"Het is een reële mogelijkheid", zegt Lieke Thesingh van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), de vereniging van basisschoolbesturen, in Trouw.

De schoolbesturen denken na over noodmaatregelen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Eind januari moet er een plan liggen. Minister Arie Slob (onderwijs) maakte begin vorige week in een Kamerbrief duidelijk dat de vijf grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Almere en Rotterdam) de ruimte krijgen om maatregelen te nemen.

"Er ligt nu een aantal plannen op tafel, een vierdaagse lesweek is daar onderdeel van", aldus Thesingh die betrokken is bij het overleg over het noodpakket. Het voordeel van zo’n vierdaagse lesweek is dat leraren ontlast worden en tijd hebben om huiswerk na te kijken of lessen voor te bereiden.

Amsterdamse scholen een week dicht

Eerder deze maand sloten zestien basisscholen van de Amsterdamse onderwijskoepel Stichting Westelijke Tuinsteden de deuren al een week. Die maatregel was bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs ondanks het lerarentekort op peil te houden. De week is gebruikt voor het opstellen van een plan dat moet garanderen dat 'uw kinderen blijven leren wat ze nodig hebben voor hun toekomst', legde directeur Joke Middelbeek eerder uit.

In de herfst van 2018 voerde in ieder geval één Zaandamse school al tijdelijk een vierdaagse schoolweek in om het lerarentekort het hoofd te bieden. "Op het moment dat er op één school iemand uitvalt, hebben we daar geen oplossingen voor", legde Rien Spiens destijds uit waarom scholenkoepel Agora de maatregel invoerde.

