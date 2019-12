Schuur op bungalowpark Medemblik in vlammen op, mogelijk aangestoken

MEDEMBLIK - Bij een felle, uitslaande brand op een bungalowpark aan de Oosterdijk in Medemblik is vanochtend vroeg een schuur verloren gegaan. Inmiddels is het vuur onder controle.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Evenmin is duidelijk hoe de brand is ontstaan. Wel meldt politieagent Peter Duineveld op Twitter dat er rekening wordt gehouden met brandstichting, de afgebrande schuur daarom is afgezet, en in afwachting van de forensische opsporing wordt bewaakt.