Kerstcircus strijkt voor 35e keer neer in Amsterdamse Carré: "Met alleen technisch vernuft kom je er niet"

AMSTERDAM - Deze week staat voor de 35e keer het Wereldkerstcircus in het Amsterdamse Carré, onder leiding van voormalig society-journalist Henk van der Meijden. In 1984 begon hij een nieuw leven als circusproducent met een jaarlijkse show in zijn favoriete theater. En die moet technisch niet alleen top zijn, maar vooral ook ontroeren.

Van acrobatiek tot trapeze en van clowns tot paardendressuur. In 35 jaar is er veel veranderd in de circusshow van Henk van der Meijden. Hij wilde méér technisch vernuft. "Het is theatraler geworden", vertelt de inmiddels 82-jarige circusproducent. Sexy "De choreografie, de kostuums, de 28 danseressen, de belichting, het is totaaltheater geworden. Kijk naar de Chinese circusartiesten. Vijfendertig jaar geleden stonden zij nog in turnpakjes, bij staande ovaties stonden ze nog een beetje boos de zaal in te kijken. En nu hebben we een groots Chinees circusnummer met 24 acrobaten op de muziek van Michael Jackson! Het ziet er sexy uit, de meisjes ook."

