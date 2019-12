Bijzondere grote karpers uitgezet in Enkhuizen: "Dat zijn varkens zonder beentjes"

Bestuurslid Martien Laan van Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Enkhuizen is in zijn nopjes met de nieuwe vissen. Volgens Laan is het de eerste keer dat de vissen in Noord-Holland zijn uitgezet.

Varkens

De vissen staan erom bekend enorm groot te kunnen worden. "Dat zijn varkens zonder beentjes hoor, neem dat van mij aan", zegt Laan. En daar zijn de vissers blij mee. "Elke vis is mooi, maar hoe groter hoe beter natuurlijk", vertelt sportvisser Nick Blokdijk