Brievenbus opgeblazen in Haarlem: "Post lag overal en nergens op straat"

HAARLEM - Een brievenbus aan de Briandlaan in Haarlem is afgelopen nacht opgeblazen.

Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurde, maar het lijkt erop dat er vuurwerk in de bus is gegooid. Volgens een omwoner lag de post 'overal en nergens op straat'.

Boze reacties

Een foto die geplaatst werd door een omwonende in de Facebookgroep 'Je bent Haarlemmer als' zorgt voor veel boze reactie. "Wonen bijna allemaal oude mensen, die moeten nu ver lopen voor een brievenbus", wordt er onder andere gezegd. "Wat een etters zeg! Echt triest."

Het is niet de eerste keer dat een brievenbus wordt opgeblazen met vuurwerk. De afgelopen weken was het vaker raak in de provincie.

Afgesloten

De brievenbussen in Nederland worden op maandag 30 december afgesloten vanwege vuurwerk. Op donderdag 2 januari gaan ze om 12:00 uur weer open.