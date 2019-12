Hoe ernstig is een hartspierontsteking? "Bij volledig herstel kan Blind nog jaren mee"

AMSTERDAM - Gisteren bracht Ajax naar buiten dat Daley Blind een hartspierontsteking heeft en niet mee op trainingskamp naar Qatar gaat. Duidelijk is dat Ajax de verdediger de komende tijd moet missen, maar hoe ernstig is een hartspierontsteking eigenlijk? En wat veroorzaakt zo'n ontsteking?

"Er zijn meerdere oorzaken, maar in negen van de tien gevallen komt het door een virale infectie", zegt cardioloog Robert Riezebos van het OLVG. "Dat is een simpel 'huis-tuin-en keuken-virus' dat bij mensen met een bepaalde aanleg een ontsteking kan veroorzaken." Dat Blind het afgelopen jaar veel wedstrijden heeft gespeeld, heeft hier in principe niets mee te maken. "Daar is geen relatie tussen. Dit komt bij topsporters niet meer voor dan bij andere mensen. Hij heeft gewoon pech gehad."

Hoe ernstig een hartspierontsteking precies is, verschilt per geval en hoe snel het ontdekt wordt. "Als het niet wordt behandeld, herstelt een derde vanzelf, een derde herstelt maar gedeeltelijk. In de overige gevallen gaat iemand achteruit of overlijdt zelfs."

Signalen

Blind werd de afgelopen dagen onderzocht naar aanleiding van de Champions League-wedstrijd tegen Valencia. In die wedstrijd ging de verdediger duizelig naar het gras, maar hij speelde de wedstrijd wel uit. Riezebos wil niet speculeren of dat verstandig was. "Het is een diagnose die heel veel puzzelwerk vereist. Die kun je op het veld niet vaststellen." Volgens Riezebos is het vooral heel fijn dat de artsen de ontsteking snel hebben ontdekt. "Hoe sneller je het herkent en behandelt, hoe groter de kans is op volledig herstel. Ze hebben de signalen dus snel opgepakt."

Bij Blind is een subcutane ICD geplaatst, een apparaatje onder de huid. "Je moet het eigenlijk zien als zo'n defibrillator die aan de muur hangt, maar dan in je lichaam gebouwd. Het is heel effectief om levensbedreigende hartstoornissen op te sporen en meteen te behandelen. het is echt een slot op de deur."

Toch is Ajax Blind voorlopig kwijt. "De richtlijnen zijn om drie tot zes maanden niet aan sport te doen. Dat zeg ik mijn patiënten ook." Er is een goede kans dat Blind daarna 'gewoon' weer de defensie van Ajax zal leiden. "Nogmaals, ze zijn er op tijd bij geweest. Ik ken de situatie van Blind niet, maar bij de juiste behandeling en medicatie kun je volledig herstellen en nog jaren in de topsport mee."